Blaulicht : Polizei stoppt bei Kontrolle berauschte Fahrer

Bitburg Die Polizeiinspektion Bitburg hat am Freitag und Samstag, 31. Juli und 1. August, im Rahmen einer Verkehrsüberwachung insgesamt vier Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Wie die Polizeiinspektion Bitburg mitteilt, wurde zunächst in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 1.15 Uhr ein 45-jähriger Mann in der Ortslage Mettendorf kontrolliert.

Dabei fiel den Beamten auf, dass er bereits in der Vergangenheit wegen einer Trunkenheitsfahrt seinen Führerschein verloren hatte und somit nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

In der gleichen Nacht kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung im Stadtgebiet Bitburg gegen 3 Uhr einen 20-jährigen Autofahrer. Sie stellten bei ihm drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis.

Ungefähr zeitgleich wurde eine Streifenwagenbesatzung auf einer Landstraße in der Südeifel auf einen noch nicht gemeldeten Verkehrsunfall aufmerksam. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 22-jährigen Fahrzeugführer eine Atemalkoholkonzentration von annähernd zwei Promille fest. Bei dem Verkehrsunfall entstand erheblicher Sachschaden am alleinbeteiligten Fahrzeug sowie an einer Schutzplanke.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 2 Uhr, musste ein 25-jähriger Autofahrer in Bitburg aus dem Verkehr gezogen werden, welcher eine Atemalkoholkonzentration von über 2,8 Promille aufwies.