Ein 30-jähriger Mann aus dem Bereich Wittlich ist am Montag, 26. November, gegen 00:58 Uhr in der Friedrichstraße in Wittlich von der Polizei im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten worden. Dabei haben die Beamten festgestellt, dass der Fahrer betrunken war.