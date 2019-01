später lesen Ermittlungsverfahren eingeleitet Polizei stoppt betrunkenen Fahrer in Klausen Teilen

(red) Die Polizei hat am Samstag, 5. Januar, gegen 22.10 Uhr einen betrunkenen 52-Jährigen gestoppt. Dieser war in der Poststraße in Klausen auf seinem Kleinkraftrad unterwegs. Im Rahmen der Kontrolle wurden bei dem 52-Jährigen aus der Verbandsgemeinde Wittlich-Land deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung festgestellt.