Bei einer Verkehrskontrolle am Samstag um 22.25 Uhr in der Raderstraße in Gerolstein wurde ein 44 Jahre alter Autofahrer aus der Verbandsgemeinde Gerolstein von der Polizei angehalten. Die Beamten vermuteten, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand.