Wittlich : Polizei stoppt erneut überladenen Holztransporter

Holztransport mit Douglasienstämmen Foto: TV/Polizei

Wittlich (red) Beamte der Schwerlastkontrollgruppe der Polizeidirektion Wittlich haben am Mittag auf der B 50 neu in Höhe des Plattener Kreisels erneut einen viel zu schweren Holztransport gestoppt. Der Transport mit luxemburgischer Zulassung war mit Douglasienstämmen beladen, die in der Nähe von Cochem geladen wurden und auf dem Weg in eine Firma im Hunsrück waren.

