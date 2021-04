Blaulicht : Polizei stoppt in der Vulkaneifel schrottreifen Sattelzug

Foto: dpa/Jonas Güttler

Walsdorf/Trier Die Polizei stoppte bei einer Kontrolle in Walsdorf, Vulkaneifel, am Dienstag einen schrottreifen Sattelzug aus Osteuropa. Beamten der Schwerlastkontrollgruppe der Zentralen Verkehrsdienste des Polizeipräsidiums Trier fielen, wie die Polizei mitteilte, zunächst diverse sicherheitsrelevante Mängel am Fahrzeug auf.

Zur weitergehenden technischen Prüfung sei der Lastwagen anschließend zu einer Fachwerkstatt gebracht worden, wo erhebliche Mängel an der Bremsanlage und der Abgasreinigungsanlage erkannt worden seien. Die Mängel an der Abgasanlage hätten zur Folge, dass die ausgewiesene Euro-IV-Norm des Fahrzeuges nicht mehr gegeben sei.