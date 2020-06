Kontrolle : Holztransporter total überladen

gestoppter Holztransport von der BAB A-1 Foto: TV/Polizei

Salmtal/Wittlich Beamte der Schwerlastkontrollgruppe der Polizeidirektion Wittlich haben am Dienstag einen Holztransporter auf dem Parkplatz Pohlbach an der A 1 kontrolliert, der deutlich überladen war. Der gestoppte Holztransport war mit Buchenstämmen beladen, die in Hermeskeil geladen wurden und auf dem Weg in eine Holzverarbeitende Firma in der Vulkaneifel waren.

Bei einer Gewichtskontrolle wurden mehr als 50 Tonnen gewogen. Erlaubt sind maximal 40 Tonnen.