Blaulicht : Polizei sucht Autofahrer nach Unfall auf Wittlicher Lidl-Parkplatz

Wittlich Ein Ford Tourneo ist am Donnerstag auf dem Lidl-Parkplatz in Wittlich beschädigt worden. Die Polizei sucht nun nach dem Fahrer, der dafür verantwortlich ist.

Am Donnerstag, 30. April, ereignete sich im Zeitraum zwischen 18.40 Uhr und 19.15 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz in Wittlich (Kurfürstenstraße) eine Verkehrsunfallflucht. Das teilt die Polizei mit.

Ein geparkter Ford Tourneo wurde dabei an der linken Fahrzeugseite beschädigt. In diesem Zusammenhang wurde ein roter Klein-LKW (Typ Sprinter) mit Ladebracke beobachtet, welcher über die Parkplätze am geschädigten PKW vorbeifuhr und vor dem Eingang des Lidl-Einkaufmarktes anhielt. Es kann zurzeit nicht ausgeschlossen werden, dass dieser Klein-LKW (Baugewerbe) den Schaden verursachte, ohne dies zu bemerken.