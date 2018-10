Polizei sucht Fahrer, der geparkten Honda in Holzerath beschädigt hat

Das Auto war in der Nacht auf Dienstag vor dem Haus des Besitzers gestanden. Der Unfallverursacher fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Ein unbekannter Fahrer hat am Montag einen Honda in Holzerath erheblich beschädigt. Das teilte die Polizei mit. Der silberne Honda Civic sei ab etwa 19 Uhr vor dem Haus des Besitzers in der Ringstraße abgestellt gewesen. Am nächsten Morgen, gegen 7.40 Uhr, bemerkte der Besitzer den Unfallschaden an der Fahrertür.

Nun sucht die Polizei nach Zeugen. Hinweise nimmt sie unter Telefon 06503/9151-0 oder per E-Mail an pihermeskeil@polizei.rlp.de entgegen.