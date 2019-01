später lesen Polizei Polizei sucht Fahrer eines Sportwagens FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

Der Fahrer eines schwarzen Sportwagens hat am Freitag, 11. Januar, gegen 21.15 Uhr, einen Verkehrsunfall in der Trierer Südallee verursacht. Er kam zuvor aus Richtung Hindenburgstraße und wollte anschließend nach links in die Südallee einbiegen.