Blaulicht : Wieder Zündelei an der Haltestelle

Foto: Kzenon - stock.adobe.com/Copyright: AdobeStock_Kzenon

Hillesheim Die Beamten der Polizei Daun haben am Freitag, 24. Januar, einen weiteren hinweis auf eine Brandstiftung an der Bushaltestelle in der Hillesheimer Wallstraße erntgegengenommen. Der unbekannte Täter beschädigte mit seiner Zündelei den Abfalleimer der Haltestelle.

Bereits Mitte Januar kam es dort zu einem ähnlichen Vorfall.