Dieb stiehlt Rucksack aus Auto in der Wittlicher Kurfürstenstraße

Ein Unbekannter hat am Montag, 17. Dezember, gegen 15 Uhr, einer Frau den Rucksack aus dem Auto gestohlen. Diese hatte laut Polizei beim Einkaufen ihr Auto im Bereich eines Supermarktes in der Kurfürstenstraße in Wittlich abgestellt. Nachdem sie ihre Einkäufe im Fahrzeug verstaut hatte, schob sie den Einkaufswagen zurück und ließ das Fahrzeug in der Zwischenzeit unverschlossen zurück. In der Zeit griff der Dieb zu und holte den Rucksack samt Inhalt aus dem Auto.

Hinweise erbittet die Polizei Wittlich unter Telefon 06571/9260.

(red)