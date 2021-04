Umwelt : Unbekannte entsorgen Laminatplatten in der Natur

Foto: Polizei Bitburg

Lissendorf Wie der Polizei Prüm jetzt mitgeteilt wurde, haben Unbekannte vermutlich am vergangenen Samstag/Sonntag, 27/28. März, mehrere Platten Laminatboden an zwei verschiedenen Plätzen rund um Lissendorf unerlaubter Weise in der Natur entsorgt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken