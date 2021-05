Umwelt : Schlachtabfälle im Naturschutzgebiet

Gondenbrett Die Polizei sucht Zeugen, die beobachtet haben, wie jemand Schlachtabfälle in einem Naturschutzgebiet bei Gondenbrett entsorgt hat.

Unbekannte haben an der K 181 in der Gemarkung Gondenbrett zwischen Gondenbrett und Obermehlen auf einer angrenzenden Weide in einem dortigen Naturschutzgebiet augenscheinliche Schlachtabfälle mindestens zweier Wildtiere entsorgt.