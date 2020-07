Polizei : Polizei sucht Hinweise zu Verkehrsunfall bei Ernzen

Ernzen Eine schwarze Mercedes-Limousine ist vorne massiv beschädigt und weist rote Farbspuren am Heck auf. Was ist geschehen?

Am Wochenende wurde die Polizei Bitburg im Bereich Ernzen nahe der luxemburgischen Grenze auf einen stark unfallbeschädigten schwarzen Mercedes C-Klasse Limousine aufmerksam. Dieser war an der Fahrzeugfront massiv beschädigt und wies zudem rote Farbspuren am Heck auf. Jedoch bestehen laut Polizei bislang keinerlei Hinweise auf einen Unfallort.