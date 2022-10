Polizeieinsatz : Kind in der Trierer Fußgängerzone vermisst - und gefunden

Glückliches Ende einer Vermisstensuche: Die Polizei hat in der Trierer Innenstadt ein fünfjähriges Kind, welches allein unterwegs war, seiner Mutter zurückbringen können.

Ein 5-jähriges Mädchen ist am Samstagnachmittag in der laut Polizei „gut besuchten“ Trierer Fußgängerzone vermisst worden. Das Mädchen habe sich in einem unbeobachteten Moment von seiner Mutter am Hauptmarkt abgesetzt, wie die Polizei mitteilt. Diese leitete mit starken Kräften intensive Suchmaßnahmen ein, zwischenzeitlich wurde das Kind sogar mittels Lautsprecherdurchsagen gesucht.