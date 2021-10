Blaulicht : Diebe stehlen nachts Kabel in Schweich

Schweich In Schweich hatten es Unbekannte offenbar auf das Kupfer in Kabeln abgesehen.

Nach Angaben der Polizei verschafften sich Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag, 14. Oktober, unberechtigt Zutritt zu einem Gelände unterhalb der Autobahnbrücke in Schweich, direkt angrenzend am Mitfahrerparkplatz. Mit einem Fahrzeug fuhren sie parallel der B 53 rückwärts ans Gelände, durchtrennten eine Zaun und entwendeten 500 Meter Straßenbeleuchtungskabel und ca. 1300 Meter Telefonkabel. Das Kabel wurde von den Trommeln abgerollt und durch das Loch im Zaun auf das Transportfahrzeug geladen. Offensichtlich hatten es die Täter nach Polizeiangaben auf das in den Kabeln befindliche Kupfer abgesehen. Der genaue Schaden ist bislang noch nicht bekannt, wird aber auf etwa 5000 Euro geschätzt. Vermutlich haben die Täter ihr Diebesgut mit einem Kleinlaster abtransportiert. Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht, insbesondere auf dem Mitfahrerparkplatz, Verdächtiges gesehen haben. Hinweise an die Polizeiinspektion Schweich, 06502/91570.