Blaulicht : Polizei sucht nach Einbruch in Daun vier Tatverdächtige

Daun In Daun sind Einbrecher in ein Haus eingedrungen. Die Polizei sucht nach vier Männern.

Nach Angaben der Polizei drangen am Samstag zwischen 19.16 Uhr bis 21.16 Uhr bisher unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Friedensstraße in Daun ein. Die zufällige Abwesenheit der Hauseigentümer nutzend, hebelten die Täter ein gekipptes Fenster auf und drangen in das Gebäude ein. Dort verteilten sich die insgesamt vier Täter im Anwesen und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Dann verließen sie das Anwesen über die Terrassentüre. Ein Nachbar sah die flüchtenden Täter und gab folgende Personenbeschreibung ab: Die vier zwischen 20 und 30 Jahre alten und dunkel gekleideten Männer sollen zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß sein. Die Polizeiinspektion Daun leitete umgehend größere Fahndungsmaßnahmen ein, die zunächst negativ verliefen.