Mit Phantombild : Polizei sucht nach Enkeltrick-Betrüger von Graach

Bernkastel-Kues Mal wieder ist es Betrügern gelungen, mit dem sogenannten Enkeltrick Geld zu erbeuten.

Eine 88-jährige Frau aus der Moselregion wurde am Donnerstag Opfer eines sogenannten Enkeltricks. Die Geschädigte erhielt laut Polizei den Anruf einer angeblichen weiblichen Familienangehörigen, die ihr eine Notsituation vortäuschte. Durch geschickte Gesprächsführung habe die Frau am Telefon die Seniorin dazu gebracht, im Laufe des Nachmittags einen höheren Geldbetrages an einen männlichen Mittäter zu übergeben. Die Übergabe erfolgte gegen 15 Uhr in Graach im Bereich Müllerstraße/Gestade auf einem Parkplatz.