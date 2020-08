Konz Die Polizei Konz erhofft sich nach einer Farbschmiererei in Konz Hinweise durch Zeugen.

In der Nacht zum Montag wurde zwischen 22 und 7 Uhr nach Polizeiangaben ein Graffiti von ein mal anderthalb Metern Größe an die Rückseite eines Gebäudes an der Weinbergstraße in Konz gesprüht - unmittelbar an der Roscheider Straße gegenüber der Einfahrt zum Lidl-Markt. Hinweise an die Polizeiwache in Konz, 06501-92680.