Blaulicht : Zeugen gesucht: Männer stehlen E-Bikes mit Opel Astra in Bernkastel-Kues

Bernkastel-Kues (red) Nachdem zwei hochwertige E-Bikes am Samstag, 28. August auf dem Bernkasteler Moselparkplatz gestohlen wurden, konnte die Polizei nun nach Auswertung von Bildmaterial erkennen, mit welchem Fahrzeug die Diebe wohl unterwegs waren.

Die zwei männlichen Täter sollen die Fahrräder kurz nach dem Diebstahl in einen silbernen Opel Astra älteren Baujahrs (ab 1998) geladen haben. Das Auto trage das Teilkennzeichen „AB 54 ???“ und sei vermutlich in Rumänien zugelassen.

Wie die Polizei weiter beschreibt, sollen die Männer dann in Richtung Innenstadt geflohen sein. Hinweise auf die Täter oder den weiteren Tathergang erbittet die Polizei Bernkastel-Kues telefonisch an 06531/95270 oder per Mail an pibernkastel-kues.dgl@polizei.rlp.de