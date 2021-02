Täter gesucht : Unbekannte zerstechen Autoreifen in Saarburg

Unbekannte zerstechen Autoreifen in Saarburg

Saarburg Die Täter haben an einem Seat beide Reifen auf der Beifahrerseite zerstochen.

Ein oder mehrere Täter haben nach Mitteilung der Polizei in der Hubertusstraße in Saarburg ein Auto beschädigt. Zwischen Montag, 15. Februar, 17.30 Uhr, und Dienstag, 16. Februar, 18.30 Uhr, haben die Unbekannten an dem Seat Ibiza, der laut Polizei etwa auf Höhe der Einfahrt zum Hasenberg geparkt war, beide Reifen auf der Beifahrerseite zerstochen.