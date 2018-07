Polizei sucht flüchtigen Unfallfahrer

Die Polizei Prüm sucht einen flüchtigen Unfallfahrer: Wie die Beamten der Inspektion Prüm mitteilen, hat ein bislang Unbekannter am Montag, 16. Juli, zwischen 17 und 18 Uhr, in der Luxemburger Straße in Waxweiler auf dem Parkplatz des Edeka-Markts einen weißen Ford Edge an der hinteren rechten Fahrzeugseite und an der Felge beschädigt.

Zeugen, die etwas zum Unfallgeschehen sagen können, sind gebeten, sich bei der Inspektion in Prüm zu melden, Telefon 06551/9420.