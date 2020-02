Parkunfall auf dem Kurfürstenplatz : Polizei sucht Unfallfahrer von Wittlich

Foto: Polizei Bitburg

Wittlich () Auf dem Parkplatz am Kurfürstenplatz in Wittlich ist am Samstag, 8. Februar, ein Auto beschädigt worden. Das teilt die Polizei mit. Das dort geparkte Auto wurde vermutlich beim Ausparken eines anderen Fahrzeugs im Bereich der hinteren Stoßstange beschädigt.

Der Fahrer, der den Unfall verschuldet hatte, flüchtete ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.