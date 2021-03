Blaulicht : Zwei Unfälle vor Supermärkten in Gerolstein

Foto: dpa/Friso Gentsch

Gerolstein Gleich zwei Parkplatzrempler wurden am Montag, 29. März, der Polizei in Gerolstein gemeldet. Bei beiden Unfällen sind die Verursacher flüchtig. Eine Frau hatte um 11.30 Uhr ihr Auto für eine halbe Stunde auf dem Lidl-Parkplatz in der Sarresdorfer Straße abgestellt.