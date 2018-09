später lesen Polizei Polizei sucht unfallflüchtigen Autofahrer Teilen

Der Fahrer eines weißen Kastenwagens hat am Montag, 24. September, gegen 10.15 Uhr in Prm in der Hahnstraße auf Höhe der Kreissparkasse beim Vorbeifahren einen blauen Ford Tourneo beschädigt. Wie die Polizei jetzt mitteilte, ist er anschließend in Richtung Tiergartenstraße weitergefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern.