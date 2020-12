Unfallflucht : Polizei sucht Unfallzeugen

Gerolstein Der Fahrer eines weißen LKW hat am Freitag gegen 10 Uhr in der Hauptstraße in Gerolstein ein Auto beschädigt und ist weiter gefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Wie die Polizei mitteilt, hatte die Fahrerin ihr Auto in der Hauptstraße abgestellt.

Ein Zeuge beobachtet wenige Momente später, wie der Lastwagen mit dem Wagen kollidierte und den rechten Außenspiegel beschädigte. Dies teilte der etwa fünfzig Jahre alte Mann der Dame mit, als diese wieder zum Auto kam. Die Frau begab sich sogleich auf die Suche nach dem Verursacher, hatte jedoch die Personalien des Zeugen nicht erfragt.