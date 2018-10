später lesen Polizei Polizei sucht Unfallzeugen Teilen

Ein Unbekannter hat am Freitag zwischen 22.30 und 23 Uhr einen Verkehrsunfall in der Daleidener Straße in Dahnen verusacht und ist anschließend geflüchtet. Bei dem Unfall wurde der Vorgarten eines dortigen Einfamilienhauses erheblich beschädigt.