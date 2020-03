Unfall : Polizei sucht Unfallzeugen

Foto: TV/Klaus Kimmling

Bernkastel-Kues (red) Zu einem Unfall in der Schanzstraße ist es am Freitag zwischen 10.15 und 10.30 Uhr gekommen. Ein Auto streifte einen am rechten Rand geparkten Wagen und beschädigte ihn am linken Außenspiegel.

Der Verursacher stieg aus und schaute nach dem Schaden, fuhr dann aber doch weiter. Das verursachende Fahrzeug wird als einem VW Caddy ähnlich beschrieben, Farbe: bronze.