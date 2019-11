Polizei : Polizei sucht Verkehrsrowdy mit schwarzem Audi

Reinsfeld Die Polizei sucht einen Verkehrsrowdy, der am Donnerstagnachmittag an der Abfahrt Reinsfeld/Beuren auf der L 151 einen Unfall verursacht und sich dann aus dem Staub gemacht hat.

Um 15.48 Uhr überholte der Fahrer eines schwarzen Audis in der Abfahrt einen roten Ford Focus und bremste ihn dann aus. Der Ford-Fahrer wich geistesgegenwärtig aus, schleuderte aber in die Schutzplanke, wodurch sein Wagen beschädigt wurde. Der Unfallverursacher bog umgehend von der Abfahrt Reinsfeld/Beuren wieder zurück auf die L 151 ab und fuhr davon.

Die Polizei in Hermeskeil bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich zu melden: per E-Mail an pihermeskeil@polizei.rlp.de oder unter Telefon 06503/91510.