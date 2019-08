Blaulicht : Polizei sucht vermissten 47-Jährigen bei Manderscheid

Manderscheid Eine erste Suchaktion von Feuerwehren und Polizei blieb ergebnislos, die Suche solle am Sonntag fortgesetzt werden.

Der Mann befindet sich laut Polizei eventuell in einer hilflosen Lage. 74 Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren Manderscheid, Großlittgen sowie Karl, elf Einsatzkräfte der Rettungshundestaffel Eifel-Mosel mit einem Mantrailer- sowie vier Rettungshunden und die Polizei Wittlich sowie ein Polizeihubschrauber suchten am Samstagabend den Bereich Manderscheid ergebnislos ab. Die Vermisstensuche wurde gegen 0:40 Uhr abgebrochen und soll am Sonntag fortgesetzt werden.