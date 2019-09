Unfallflucht -Hinweise erbeten : Polizei sucht Verursacher eines Unfalls bei Olzheim

Gondenbrett Unfallflucht bei Olzheim, Fordfahrer gesucht.

Ein Autofahrer aus Nordrhein-Westfalen geriet am Freitag, 6. September, mit seinem Skoda in die Schutzplanken, weil er einem Fordfahrer ausweichen musste, der ihm auf seinem Fahrstreifen entgegenkam. Der Skodafahrer war gegen 6 Uhr auf der B 265 aus Richtung Landesgrenze in Richtung Prüm unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, kam dem Mann an der Einmündung nach Olzheim der Fordfahrer entgegen. Der Unfallverursacher habe sich anschließend von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zu diesem Vorfall werden an die Polizeiinspektion in Prüm erbeten