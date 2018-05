Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht in Wittlich.

Auf dem Parkplatz vor dem dm-Markt in der Römerstraße in Wittlich ist nach Angaben der polizei ein blauer Ford Fiesta beschädigt worden. Der Unfall ereignete sich schon am Mittwoch in der Zeit von 16.15 Uhr bis 16.30 Uhr. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Nun bitte die Polizei um Hinweise unter Telefon 06571/926-0