Polizei : Polizei sucht Zeugen

Symbol Polizei Blaulicht Einsatz. TV-Foto: Klaus Kimmling. Foto: TV/Klaus Kimmling

Wittlich (red) Ein grauer BMW wurde nach Angaben der Polizei am Dienstag, 11. Juni, in der Zeit von 10 bis 10.30 Uhr am rechten vorderen Kotflügel und der rechten vorderen Tür durch ein anderes Fahrzeug beschädigt.

Das Fahrzeug stand zur angegebenen Zeit auf dem Bungert-Parkplatz. Der Unfallverursacher hat sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.