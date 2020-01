Polizei : Polizei sucht Zeugen für Beschädigung

Lieser Wie die Polizei jetzt erst mitteilte wurde am 25. Dezember zwischen 17.30 und 22.30 Uhr in der Schubertstraße in Lieser ein Auto beschädigt. Es wurde an einem blauen Ford Focus die Beifahrertür durch einen spitzen Gegenstand beschädigt.

Die Schadenshöhe beläuft sich auf 500 Euro.