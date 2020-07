Kriminalität : Polizei sucht Zeugen für Einbruch in Sportlerheim

Foto: TV/Klaus Kimmling

Kell am See In das Vereinsheim des SV Kell am See wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag eingebrochen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wie die Polizei berichtet, seine die unbekannten Täter geflüchtet. Insbesondere interessiert sich die Polizei für einen blauen Kleinwagen mit ausländischem Kennzeichen. Die Tatzeit wird zwischen Samstag, 22 Uhr, und Sonntag, 5.40 Uhr, angegeben.