Polizei : Polizei sucht Zeugen für Fahrerflucht

beschädigtes Fahrzeug, Fahrerflucht in Zeltingen-Rachtig Foto: TV/Polizei

Zeltingen-Rachtig u einer Verkehrsunfallflucht ist es am Am Dienstag zwischen 10 und 14 Uhr in der Kurfürstenstraße in Zeltingen-Rachtig gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war ein Firmenfahrzeug, ein grauer Renault Master, gegenüber der Hausnummer 22 in Fahrtrichtung Burgstraße abgestellt.

Als der Fahrer wieder zu seinem Transporter kam, entdeckte er einen langgezogenen Kratzer, der sich über die Fahrertür und den Kotflügel vorne links erstreckt. Außerdem bemerkte er, dass der linke Außenspiegel nach innen geklappt war.

Auf dem Blinkerglas konnten die Beamten der Polizei gelbe Lackfarbe, vermutlich vom Fahrzeug des flüchtigen Verkehrsunfallbeteiligten, feststellen. Durch den Verkehrsunfall sei ein Sachschaden in Höhe von rund 1300 Euro entstanden.