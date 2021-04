Jugendliche attackiert : Polizei sucht Zeugen für Prügelei an Schweicher Bushaltestelle

Foto: TV/Klaus Kimmling

Schweich Zwei Jugendliche sind laut Polizei am vergangenen Samstag, 3. April, gegen 19 Uhr an einer Bushaltestelle in der Bernhard-Becker-Straße in Schweich von drei unbekannten Männern attackiert worden. Die beiden wurden leicht verletzt und mussten ambulant behandelt werden.

Die Täter flüchteten nach der Tat in Richtung Isseler Straße. Die drei Angreifer werden als etwa 25 bis 30 Jahre beschrieben. Einer der Täter soll von kräftiger Statur gewesen sein, trug einen markanten Vollbart und ein auffälliges graues Sweatshirt mit buntem Aufdruck der Marke "Ellesse". Die beiden weiteren Täter seien dunkel gekleidet gewesen.