Wie erst jetzt bekannt wurde, hat sich nach Mitteilung der Polizei Prüm vermutlich Anfang Juli ein Verkehrsunfall auf der Autobahn A 60 an der Zufahrt Parkplatz Prümer Land aus Richtung Bitburg ereignet.

Infolge dieses Unfalls seien mehrere Teile einer Schutzplanke beschädigt worden. Der unbekannte Verursacher habe sich vom Unfallort entfernt. Deshalb sucht die Polizei nun Zeugen.

Wer Hinweise zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten, sich unter Telefon 06551/9420 oder per E-Mail an pipruem.dgl@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion in Prüm zu melden.