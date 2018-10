Polizei sucht Zeugen für Unfall in Roscheid

Ein Schaden von 4000 bis 5000 Euro ist bei einem Unfall entstanden, der sich am Sonntag gegen 16 Uhr auf der Kreisstraße 152 ereignete. Das berichtet die Polizei. Eine Autofahrerin war von Sevenig/Our in Richtung Roscheid unterwegs.

Wegen einer Festveranstaltung waren am Ortseingang Fahrzeuge in Fahrtrichtung Roscheid rechts am Fahrbahnrand geparkt. Dadurch war die Fahrbahn verengt. Da zunächst kein Gegenverkehr kam, fuhr die Frau an den geparkten Autos vorbei, bis ihr ein dunkler Geländewagen entgegenkam. Der Fahrer verringerte seine Geschwindigkeit nur geringfügig. Die Autofahrerin bremste ihren PKW ab und fuhr weiter nach rechts. Dabei berührte sie mit ihrem PKW ein geparktes Fahrzeug. Der Geländewagen setzte seine Fahrt fort, bremste bis zum Stillstand ab und bog nach links in die Dorfstraße von Roscheid ein.

Der Fahrer des dunklen Geländewagens sowie Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zu dem dunklen Geländewagen geben können, werden gebeten sich mit Polizei Prüm unter Telefon 06551/9420 oder per E-Mail pipruem.dgl@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.