Polizei : Polizei sucht Zeugen für Unfall

Foto: dpa/Carsten Rehder

Prüm Ein geparkter roter VW Polo wurde zwischen Freitag, 23 Uhr und Samstag, 14.30 Uhr, am Hahnplatz in Prüm, in der Nähe der Gaststätte „Rampenlicht“ beschädigt. Offensichtlich wurde das Fahrzeug beim Ausparken von einem anderen Fahrzeug beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.