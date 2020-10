Unfall : Polizei sucht Zeugen für Unfallflucht

Foto: Fritz-Peter Linden

Mülheim (red) In der Industriestraße in Mülheim ist es am Montag zwischen 3.30 und 16 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Der Fahrer eines schwarzen Daimler Benz SLK 200 parkte diesen gegen 3.30 Uhr in Höhe des Hieronimi-Baumarktes am rechten Fahrbahnrand.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bei der Rückkehr gegen 16 Uhr stellte er Beschädigungen am Fahrzeugheck fest. Aufgrund der Spuren geht die Polizei davon aus, dass der Schaden beim Rangieren entstanden ist. Als unfallverursachendes Fahrzeug kommt ein Liefer-/Lastkraftwagen in Frage.