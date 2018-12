Zu einem Unfall mit Flucht ist es am Samstag im Bergweilerweg in Wittlich gekommen. Wie die Polizei mitteilt wurde ein dort geparkter Skoda Oktavia zwiachen 9.45 und 13.20 Uhr beschädigt. Vermutlich wurde das Auto beim beim Vorbeifahren touchiert.

Ein weiterer Unfall mit Flucht ereignete sich ebenfalls am Samstag gegen 23.30 Uhr in der Manderscheider Straße in Wittlich. Dort wendete ein Autofahrer sein Fahrzeug und fuhr rückwärts gegen eine Grundstücksmauer, die dadurch beschädigt wurde.

Hinweise an die Polizeiinspektion Wittlich unter Telefon 06571/9260.