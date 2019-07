Kriminalität : Polizei sucht Zeugen für zwei Einbrüche

Trier Zwei Einbrüche in Trier beschäftigen die Polizei. Eine Wohnung in einem Appartementhaus über der Balduinpassage in der Roonstraße war zwischen Dienstag, 9. Juli, 20 Uhr, und Mittwoch, 10. Juli, 16.30 Uhr, das Ziel eines Einbrechers.

Nach Angaben der Polizei ist die Eingangstür zu einem Appartement aufgebrochen worden. Es wurden diverse technische Geräte gestohlen.

In der Nacht zum 10. Juli brachen Unbekannte das Vorhängeschloss zu einer gesicherten Baustelle in der Luxemburger Straße auf, an der zurzeit mehrere Häuser saniert werden. Den Tatzeitraum vermutet die Polizei zwischen 18.30 und 7.30 Uhr. Von dieser Baustelle entwendeten die Täter eine größere Menge Kabel und Altmetall. Nach ersten Ermittlungen vermutet die Polizei, dass die Diebe hierzu ein Fahrzeug mit Anhänger benutzten.