Blaulicht : Polizei sucht Zeugen: Abfälle wurden illegal in Lavagrube neben der L 64 entsorgt

Diese Abfälle wurden zu unrecht in der Natur abgeladen. Foto: Polizei Daun Foto: Polizeiinspektion Daun

Daun/Brockscheid (red) Ausbetonierte Pflanzkübel und ein zerschlagener Betonschachtring wurden am Osterwochenende in einer Lavagrube an der Landstraße 64 zwischen Daun-Gemünd und Brockscheid illegal und unberechtigt weggeworfen.

Das teilt die Polizeiinspektion Daun mit.