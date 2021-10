Gerolstein : Gefährliches Überholen und Beleidigung

Gerolstein (red) Ein Unbekannter ist am Montag gegen 15.30 Uhr in Gerolstein durch sein Fahrverhalten aufgefallen. Der laut Zeugenaussage junge Mann war mit seinem Fahrzeug, einem schwarzen BMW mit dem abgelesenen Teilkennzeichen DAU-AB die Bundesstraße 410 von Büdesheim kommend in Richtung Gerolstein gefahren.

Im Verlauf der Fahrt kam es durch diesen Fahrer zu mehreren riskanten Überholmanövern, bei denen sowohl der Gegenverkehr (Gerolstein in Richtung Büdesheim), als auch der überholte Verkehr stark abbremsen mussten, um ein Wiedereinscheren zu gewährleisten.

Einen Verkehrsteilnehmer, einen 29-jährigen Mann aus der VG Daun beleidigte er zudem durch Zeigen des Mittelfingers, als dieser ihn durch Hupen auf sein Fehlverhalten aufmerksam machen wollte.