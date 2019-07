Zeugen gesucht : Haus und Fenster beim Rangieren in Enkirch beschädigt

Enkirch Eine Hausfassade und Fenster sind bei einem Unfall in Enkirch beschädigt worden. Der Verursacher flüchtete.

Wie erst nachträglich bei der Polizeiwache Traben-Trarbach angezeigt wurde, ist ein Beteiligter nach einem Unfall in Enkirch, der zwischen Dienstag, 25. Juni, und Mittwoch, 26 Juni, passiert ist, geflüchtet. Wahrscheinlich, so die Polizei, fuhr ein LKW oder ein Transporter zwischen 6.30 Uhr am Dienstag und 12 Uhr am Mittwoch die Weingasse moselwärts und musste beim Einfahren in die Straße Zum Herrenberg zurücksetzen, eventuell sogar mehrfach. Hierbei wurden die Hausfassade sowie die Fenster des Weinguts Immich-Batterieberg beschädigt.