Außenspiegel zerstört : Polizei sucht Zeugen nach Zusammenstoß bei Serrig

Serrig/Taben-Rodt Zwei Autos sind laut Polizei bei einem Verkehrsunfall auf der B 51 zwischen der Staustufe Serrig (Kreis Trier-Saarburg) und der Zufahrt nach Taben-Rodt beschädigt worden. Einer der beteiligten Fahrer soll zuvor mehrfach gedrängelt haben.

Nach bisherigen Ermittlungen soll der Unfall am Freitag, 9. April, gegen 16.40 Uhr passiert sein. Dabei fuhr der Fahrer eines dunklen VW Passats mit rumänischem Kennzeichen in einer Gruppe von etwa vier Fahrzeugen in Richtung Mettlach.