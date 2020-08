Blaulicht : Zeugen von möglicher Nötigung auf Autobahn gesucht

Trier Die Polizei sucht Zeugen für eine mögliche Nötigung, zu der es bereits am Sonntag, 2. August, gegen 0.20 Uhr auf der Autobahn 602 zwischen dem Verteilerkreis Trier und der Anschlussstelle Trier-Ehrang gekommen sein soll.

Wie die Polizei am Sonntag meldet, hat der Fahrer eines dunkelgrauen Mercedes, vermutlich GLE, in Fahrtrichtung Autobahndreieck Moseltal einen anderen Verkehrsteilnehmer mehrfach ausgebremst und am Überholen gehindert. Zudem soll der Mercedes-Fahrer die Fahrbahn mehrfach willkürlich gewechselt haben. Laut Polizei handelt es sich bei einer solchen Nötigung um einen strafrechtlich relevanten Tatbestand.