Kontrolltag : Polizei Trier kontrolliert 411 Fahrzeuge bei Licht-Test-Aktion

Trier Polizei kontrolliert 411 Fahrzeuge bei Licht-Test-Aktion. Die Beamten geben dabei auch Eltern Tipps für ihre Kinder.

Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang an den Slogan „sehen und gesehen werden“. Denn in der dunklen Jahreszeit ist es wichtig, auf die Sicherheit und damit auf eine gute Beleuchtung und Sichtbarkeit zu achten.

Das gilt für alle Verkehrsteilnehmer und fängt schon bei den Kleinsten an: Wenn Kinder früh morgens oder am Nachmittag in den Kindergarten oder die Schule gehen, sollten Eltern auf reflektierende Kleidung setzen oder Reflektoren am Rucksack anbringen. Helle Kleidung ist generell ratsam, um nicht übersehen zu werden, beispielsweise als Radfahrer.